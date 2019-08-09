Генеральный менеджер Virtus.pro рассказал о разработке специальной формы для TI9

Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин за неделю до старта The International 2019 рассказал, как клуб готовился к первому чемпионату мира по Dota 2 в Китае и какие действия будет предпринимать организация для сближения с китайской аудиторией в дальнейшем.
«Первый The International в Китае — это знаменательное и большое событие, к которому надо хорошо подготовиться. У нас уже давно были замыслы по поводу китайских социальных сетей, и мы осознанно две идеи соединили вместе.
Мы поставили креативную задачу как внутри блока Virtus.pro, так и для студии Quberten, подумать и проанализировать. Все справились со своей задачей даже лучше, чем мы предполагали. Первоначальная версия, которая нам была представлена, очень слабо отличается от финальной.
Как гласит китайская пословица, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Ближе к концу этого года, когда сможем лучше понимать специфику, мы планируем расширить наши позиции в других китайских социальных сетях. На The International будет продаваться наша форма прямо на арене.
Помимо этого в следующем сезоне будут проходить несколько турниров рядом с Китаем и в самом Китае. Мы планируем на них поехать и организовывать там встречи с болельщиками и другие офлайн-мероприятия», — сказал Дворянкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
The International 2019 пройдёт в Шанхае с 15 по 25 августа. Virtus.pro выступит на турнире в новой форме с пандой вместо медведя и китайскими иероглифами.
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