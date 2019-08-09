Сборная России идёт в тройке лучших после первого дня PUBG Nations Cup
Сборная России по дисциплине PUBG занимает третье место после первого игрового дня Кубка наций, набрав по итогам первых пяти раундов 34 очка. После неудачного старта российский квартет выиграл третью карту и занял высокое место в последнем раунде.
Главной неожиданностью стали азиатские команды, которые занимают почти все позиции в верхней части таблицы. В топ-8 попали лишь две западные команды – Россия и Канада. Лидируют Южная Корея (50 очков) и Вьетнам (42).
PUBG Nations Cup продолжится завтра и послезавтра. Каждый день будет сыграно по пять раундов, победитель определится по сумме очков. Победитель получит $ 100 тыс.
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