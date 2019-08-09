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ЦСКА появится в FIFA 20

ЦСКА появится в FIFA 20
Киберспорт / FIFA 0

Футбольный клуб ЦСКА в своём «твиттере» подтвердил, что за команду можно будет сыграть в футбольном симуляторе FIFA20 от компании Elecronic Arts.

Скорее всего, в новой игре серии FIFA также можно будет сыграть за другие российские команды, которые выступят в новом сезоне Лиги чемпионов, – «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

FIFA 20 выйдет 27 сентября на PC, Xbox One и PlayStation 4.

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