Сборная России осталась третьей после второго дня чемпионата мира по PUBG

В Сеуле завершились матчи второго игрового дня Кубка Наций по PUBG. Сборная России по итогам двух дней набрала 69 очков и сохранила за собой третье место в общем зачете.

Лидерство удерживает Южная Корея (90 баллов), на втором месте расположился квартет из Таиланда (74). Завтра пройдут последние пять раундов, после которых и определится сильнейшая сборная мира.

PUBG Nations Cup проходит в столице Южной Кореи с 9 по 11 августа. 16 приглашенных сборных мира ведут борьбу за титул чемпиона мира и призовой фонд в размере $ 500 тыс.