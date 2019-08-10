Сборная России осталась третьей после второго дня чемпионата мира по PUBG
В Сеуле завершились матчи второго игрового дня Кубка Наций по PUBG. Сборная России по итогам двух дней набрала 69 очков и сохранила за собой третье место в общем зачете.
Лидерство удерживает Южная Корея (90 баллов), на втором месте расположился квартет из Таиланда (74). Завтра пройдут последние пять раундов, после которых и определится сильнейшая сборная мира.
PUBG Nations Cup проходит в столице Южной Кореи с 9 по 11 августа. 16 приглашенных сборных мира ведут борьбу за титул чемпиона мира и призовой фонд в размере $ 500 тыс.
Сборная России идёт в тройке лучших после первого дня PUBG Nations Cup
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