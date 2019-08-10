Dendi покинул NAVI и стал свободным агентом
Организация Natus Vincere сообщила, что Даниил Dendi Ишутин покидает состав команды и становится свободным агентом. Клуб поблагодарил игрока за отличную игру и вклад в развитие NAVI.
Dendi выступал за «рождённых побеждать» с декабря 2010 года. Вместе с командой он стал первым чемпионом The International и еще дважды становился финалистом главного турнира года.
В сентябре 2018 года игрок был отправлен в инактив, а состав по Dota 2 укомплектовали без Dendi. В ходе текущего сезона ветеран без особого успеха играл за Tigers и The Pango на правах аренды. Где продолжит карьеру Даниил, пока не известно.
- 10 августа 2019
-
17:22
-
15:48
-
12:38
- 9 августа 2019
-
18:15
-
16:54
-
16:20
-
13:55
-
13:38
- 8 августа 2019
-
20:54
-
19:02
-
18:25
-
16:46
-
14:07
-
13:18
-
12:00
-
11:34
-
10:48
- 7 августа 2019
-
23:02
-
18:01
-
17:39
-
17:14
- 6 августа 2019
-
23:45
-
22:29
-
17:57
-
09:21
- 5 августа 2019
-
23:18
-
20:32
-
20:09
-
18:20
-
17:00
-
11:24
- 4 августа 2019
-
22:14
-
21:54
-
14:15
-
13:50
Партнерский контент