Dendi покинул NAVI и стал свободным агентом

Организация Natus Vincere сообщила, что Даниил Dendi Ишутин покидает состав команды и становится свободным агентом. Клуб поблагодарил игрока за отличную игру и вклад в развитие NAVI.

Dendi выступал за «рождённых побеждать» с декабря 2010 года. Вместе с командой он стал первым чемпионом The International и еще дважды становился финалистом главного турнира года.

В сентябре 2018 года игрок был отправлен в инактив, а состав по Dota 2 укомплектовали без Dendi. В ходе текущего сезона ветеран без особого успеха играл за Tigers и The Pango на правах аренды. Где продолжит карьеру Даниил, пока не известно.