ForZe и AVANGAR сыграют на BLAST Pro Series в Москве

Российская команда по CS:GO и AVANGAR из Казахстана стали победителями СНГ-квалификации на этап BLAST Pro Series в Москве. Команды сыграют 13 сентября в первом матче турнира.

Победитель матча присоединится к пяти приглашенным командам в рамках группового этапа. Места в финальной части займут NAVI, ENCE, NiP, Team Vitality и MiBR.

Российский этап BLAST Pro Series пройдет в столичном комплексе ВТБ Арена с 13 по 14 сентября. Участники разыграют четверть миллиона долларов.