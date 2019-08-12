ForZe и AVANGAR сыграют на BLAST Pro Series в Москве
Российская команда по CS:GO и AVANGAR из Казахстана стали победителями СНГ-квалификации на этап BLAST Pro Series в Москве. Команды сыграют 13 сентября в первом матче турнира.
Победитель матча присоединится к пяти приглашенным командам в рамках группового этапа. Места в финальной части займут NAVI, ENCE, NiP, Team Vitality и MiBR.
Российский этап BLAST Pro Series пройдет в столичном комплексе ВТБ Арена с 13 по 14 сентября. Участники разыграют четверть миллиона долларов.
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