Шотландский футбольный клуб «Селтик» подписал состав по Call of Duty

На официальном сайте легендарного шотландского футбольного клуба «Селтик» появился анонс состава по киберспортивной дисциплине Call of Duty: Black Ops 4. В состав войдут пять британских игроков, которые ранее представляли команду The Bhoys.

Ранее игроки завоевали путевку на чемпионат мира Call of Duty World League Championships 2019, выиграв квалификацию среди любителей. Как сообщается, все пять членов команды живут в Глазго и давно поддерживают футбольный «Селтик».

Чемпионат мира по Call of Duty: Black Ops 4 пройдет с 12 по 14 августа в Лос-Анджелесе. Команды разыграют сумму в два миллиона долларов.