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Twitch-канал лучшего в мире игрока по CS:GO заблокировали на неделю

Twitch-канал лучшего в мире игрока по CS:GO заблокировали на неделю
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Сегодня канал игрока Natus Vincere по CS:GO Александра s1mple Костылева на платформе Twitch оказался заблокирован. Ни стример, ни администрация площадки пока не назвали причины блокировки.

Чуть позже в социальных сетях игрока появилась информация, что канал будет заблокирован в течение одной недели, однако о причинах s1mple предпочел умолчать. Пользователи предположили, что это может быть связано со стоп-словом, оскорбляющим секс-меньшинства. Его произносили партнеры Александра по стриму.

Ранее по этой причине второй раз подряд был заблокирован канал Андрея Dread Голубева.

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