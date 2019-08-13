Twitch-канал лучшего в мире игрока по CS:GO заблокировали на неделю
Сегодня канал игрока Natus Vincere по CS:GO Александра s1mple Костылева на платформе Twitch оказался заблокирован. Ни стример, ни администрация площадки пока не назвали причины блокировки.
Чуть позже в социальных сетях игрока появилась информация, что канал будет заблокирован в течение одной недели, однако о причинах s1mple предпочел умолчать. Пользователи предположили, что это может быть связано со стоп-словом, оскорбляющим секс-меньшинства. Его произносили партнеры Александра по стриму.
Ранее по этой причине второй раз подряд был заблокирован канал Андрея Dread Голубева.
«Twitch начинает походить на телевизионный эфир. В голове уже список запретов»
Интервью с самым популярным стримером СНГ Андреем Dread Голубевым – о «Стрим хате» и вопиющем бане на Twitch.
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