NAVI и Virtus.pro узнали соперников на The International 2019
Natus Vincere и Virtus.pro узнали своих соперников по групповому этапу The International 2019. В результате жеребьёвки СНГ-команды попали в одну группу — B.
Групповой этап пройдёт с 15 по 18 августа. Команды, разбитые на две группы, сыграют групповой турнир (по две карты с каждым соперником). Коллективы, занявшие последнее место в каждой из групп, покинут турнир, остальные продолжат борьбу в плей-офф.
Матчи на вылет начнутся 20 августа. Первые четыре команды каждой группы начнут плей-офф с верхней сетки, остальные восемь команд – с нижней.
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