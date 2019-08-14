NAVI и Virtus.pro узнали соперников на The International 2019

Natus Vincere и Virtus.pro узнали своих соперников по групповому этапу The International 2019. В результате жеребьёвки СНГ-команды попали в одну группу — B.

Групповой этап пройдёт с 15 по 18 августа. Команды, разбитые на две группы, сыграют групповой турнир (по две карты с каждым соперником). Коллективы, занявшие последнее место в каждой из групп, покинут турнир, остальные продолжат борьбу в плей-офф.

Матчи на вылет начнутся 20 августа. Первые четыре команды каждой группы начнут плей-офф с верхней сетки, остальные восемь команд – с нижней.