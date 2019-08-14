В cети появился трейлер новой части легендарной серии Need for Speed
Компания Electronic Arts выпустила дебютный трейлер, посвященный новой игре известной гоночной серии – Need for Speed: Heat. В двухминутном ролике показаны две части общего проекта – официальные соревнования и нелегальные уличные гонки, проходящие ночью.
Судя по всему, новая Need for Speed сосредоточится на противостояниях с полицией. Пока неизвестно, можно ли будет играть за полицейских, задерживая преступников, как в ранних частях NFS.
Презентация геймплея Need for Speed: Heat пройдет 19 августа в рамках выставки gamescom 2019 в Кёльне. Выход игры намечен на 8 ноября 2019 года.
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