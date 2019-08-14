Winstrike лишились одного игрока состава по Dota 2

Российский киберспортивный клуб Winstrike сообщил, что состав по Dota 2 лишился одного игрока. Керри команды Айрат Silent Газиев до конца 2019 года будет запасным Winstrike, однако может бесплатно перейти в любой клуб.

По словам руководства, команде нужен игрок «другого склада, темперамента и мышления», нацеленный на решение других задач. Место в составе подчеркивает его важность в истории Winstrike, также отмечает менеджер коллектива.

Silent был игроком основного состава с момента основания Winstrike. Теперь от первоначального состава, подписанного в июне 2018 года, остался лишь оффлейнер Алексей nongrata Васильев. Кто заменит Айрата в основном составе Winstrike по Dota 2, пока не сообщается.