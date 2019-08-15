Призовой фонд The International 2019 превысил $ 33 млн

Несколько минут назад общий призовой фонд чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 превысил отметку в $ 33 млн. Напомним, что сейчас это крупнейший призовой фонд в истории киберспорта.

Сумма продолжит расти до конца The International 2019 – призовой фонд пополняют обычные игроки, приобретая посвящённые турниру внутриигровые предметы в Dota 2. Четверть потраченных средств пополняет призовой фонд.

The International 2019 стартовал сегодня утром в Шанхае. За главный приз в размере $ 15 млн сражаются 18 команд, в том числе Virtus.pro и Natus Vincere.