Бывшие чемпионы начали The International с поражения

Team Liquid проиграла свою первую встречу на The International. Европейцы уступили китайско-американскому коллективу Newbee. Первая карта завершилась за 48 минут, а вторая за 24.

В следующем матче группового этапа Liquid встретится с Chaos, которая проиграла в первом матче PSG.LGD. Newbee же встретится с Team Secret. Матчи стартуют в 9:00 мск.

Сегодня, 15 августа, в Шанхае начался групповой этап чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Призовой фонд турнира составляет около $ 33 млн, борьбу за титул лучшей команды мира поведут 18 команд. СНГ представят две команды – Virtus.pro и Natus Vincere.