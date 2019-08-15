Бывшие чемпионы начали The International с поражения
Team Liquid проиграла свою первую встречу на The International. Европейцы уступили китайско-американскому коллективу Newbee. Первая карта завершилась за 48 минут, а вторая за 24.
В следующем матче группового этапа Liquid встретится с Chaos, которая проиграла в первом матче PSG.LGD. Newbee же встретится с Team Secret. Матчи стартуют в 9:00 мск.
Сегодня, 15 августа, в Шанхае начался групповой этап чемпионата мира по Dota 2 The International 2019. Призовой фонд турнира составляет около $ 33 млн, борьбу за титул лучшей команды мира поведут 18 команд. СНГ представят две команды – Virtus.pro и Natus Vincere.
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