В Госдуме поддержали идею кружков киберспорта в школах
Комитет Государственной Думы по образованию оценил идею факультативных занятий по киберспорту в школах, которую ранее предложили в Институте развития интернета. Депутат Борис Чернышов отметил, что считает обучение школьников компьютерным играм достаточно перспективым направлением.
Замглавы комитета по образованию и науке также отметил, что ранее он выступал за открытие факультета киберспорта, а также вспомнил, что в Минобороны беспилотниками управляют люди, которые ранее играли в соответствующие компьютерные игры.
Инициативу также поддержали в Национальном родительском комитете, однако отметили, что выбранные для обучения игры должны развивать детей, а в выборе компьютерных развлечений должны принимать участие психологи.
- 15 августа 2019
-
12:16
-
11:51
-
10:03
-
09:53
-
07:39
-
07:29
-
06:55
-
04:41
- 14 августа 2019
-
17:42
-
16:54
-
07:58
-
00:09
- 13 августа 2019
-
20:09
-
15:22
-
14:54
- 12 августа 2019
-
19:23
-
19:12
-
16:09
-
07:59
- 11 августа 2019
-
22:57
-
15:04
- 10 августа 2019
-
17:22
-
15:48
-
12:38
- 9 августа 2019
-
18:15
-
16:54
-
16:20
-
13:55
-
13:38
- 8 августа 2019
-
20:54
-
19:02
-
18:25
-
16:46
-
14:07
-
13:18
Партнерский контент