В Госдуме поддержали идею кружков киберспорта в школах

Комитет Государственной Думы по образованию оценил идею факультативных занятий по киберспорту в школах, которую ранее предложили в Институте развития интернета. Депутат Борис Чернышов отметил, что считает обучение школьников компьютерным играм достаточно перспективым направлением.

Замглавы комитета по образованию и науке также отметил, что ранее он выступал за открытие факультета киберспорта, а также вспомнил, что в Минобороны беспилотниками управляют люди, которые ранее играли в соответствующие компьютерные игры.

Инициативу также поддержали в Национальном родительском комитете, однако отметили, что выбранные для обучения игры должны развивать детей, а в выборе компьютерных развлечений должны принимать участие психологи.