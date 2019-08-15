NAVI сыграли вничью с экс-чемпионом мира на групповой стадии The International

Матч Natus Vincere и Evil Geniuses в рамках группового этапа The International 2019 завершился вничью 1:1. Ранее команда из СНГ разделила очки с действующим чемпионом мира OG.

Это последний матч для NAVI в рамках первого дня The International 2019. Единоличным лидером в группе В по итогам игровой сессии стали Vici Gaming со статистикой 4-0.

Групповой этап The International 2019 проходит с 15 по 18 августа. Четыре лучших команды каждой группы получат место в верхней сетке плей-офф, еще четыре – в нижней. Девятое место будет означать вылет с турнира.