Итоги первого дня группы B на The International 2019

Завершился первый игровой день группового этапа The International в рамках группы B. Первое место единолично занимает китайская команда Vici Gaming, которая выиграла оба своих матча. Второе место делят между собой российская команда Virtus.pro и действующие чемпионы мира из OG. Четвёрку лучших замыкает азиатская пятёрка из Fnatic.

Места с 5 по 8 занимают NAVI, EG и Royal Never Giveup. Аутсайдерами группы являются европейский коллектив Ninjas in Pyjamas и южноамериканская Infamous.

Положение в группе B на The International после первого игрового дня

Групповой этап The International 2019 проходит с 15 по 18 августа. Четыре лучших команды каждой группы получат место в верхней сетке плей-офф, еще четыре – в нижней. Девятое место будет означать вылет с турнира.