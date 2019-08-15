Итоги первого дня группы B на The International 2019
Завершился первый игровой день группового этапа The International в рамках группы B. Первое место единолично занимает китайская команда Vici Gaming, которая выиграла оба своих матча. Второе место делят между собой российская команда Virtus.pro и действующие чемпионы мира из OG. Четвёрку лучших замыкает азиатская пятёрка из Fnatic.
Места с 5 по 8 занимают NAVI, EG и Royal Never Giveup. Аутсайдерами группы являются европейский коллектив Ninjas in Pyjamas и южноамериканская Infamous.
Положение в группе B на The International после первого игрового дня
Групповой этап The International 2019 проходит с 15 по 18 августа. Четыре лучших команды каждой группы получат место в верхней сетке плей-офф, еще четыре – в нижней. Девятое место будет означать вылет с турнира.
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