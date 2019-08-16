NAVI разделили очки с аутсайдером The International 2019
Матч третьего тура группы B The International между Natus Vincere и перуанской командой Infamous завершился со счетом 1:1. Это первое очко, которое заработали представители Южной Америки. В то же время для NAVI это третья ничья в трех матчах.
В других матчах первой линейки игрового дня Virtus.pro уступила Vici Gaming, а OG смогла одержать уверенную победу над Evil Geniuses. Последняя игра между NiP и Fnatic продолжается прямо сейчас, «ниндзя» ведут со счетом 1:0.
Матчи группового этапа The International 2019 проходят с 15 по 18 августа. 18 команд были разделены на две группы, в каждой из которой будет разыграно четыре
- 16 августа 2019
-
06:41
-
06:35
- 15 августа 2019
-
18:22
-
16:17
-
16:01
-
14:08
-
12:16
-
11:51
-
10:03
-
09:53
-
07:39
-
07:29
-
06:55
-
04:41
- 14 августа 2019
-
17:42
-
16:54
-
07:58
-
00:09
- 13 августа 2019
-
20:09
-
15:22
-
14:54
- 12 августа 2019
-
19:23
-
19:12
-
16:09
-
07:59
- 11 августа 2019
-
22:57
-
15:04
- 10 августа 2019
-
17:22
-
15:48
-
12:38
- 9 августа 2019
-
18:15
-
16:54
-
16:20
-
13:55
-
13:38
Партнерский контент