NAVI разделили очки с аутсайдером The International 2019

Матч третьего тура группы B The International между Natus Vincere и перуанской командой Infamous завершился со счетом 1:1. Это первое очко, которое заработали представители Южной Америки. В то же время для NAVI это третья ничья в трех матчах.

В других матчах первой линейки игрового дня Virtus.pro уступила Vici Gaming, а OG смогла одержать уверенную победу над Evil Geniuses. Последняя игра между NiP и Fnatic продолжается прямо сейчас, «ниндзя» ведут со счетом 1:0.

Матчи группового этапа The International 2019 проходят с 15 по 18 августа. 18 команд были разделены на две группы, в каждой из которой будет разыграно четыре