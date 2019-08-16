Американский рэпер Offset инвестировал средства в киберспортивную команду
Американский рэп-исполнитель, более известный под псевдонимом Offset, сообщил о собственных инвестициях в киберспортивный клуб FaZe Clan. По словам музыканта, ему очень нравятся игры, а киберспорт – будущее игровой индустрии.
В организации рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество, которое поможет развитию киберспорта в целом. Руководство FaZe Clan отмечает, что партнёрство с Offset для команды и сферы в целом – «ещё один шаг в будущее».
В настоящее время FaZe Clan имеет составы по CS:GO, FIFA, PUBG, Fortnite и ряду других известных киберспортивных дисциплин.
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