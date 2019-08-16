Расписание третьего дня The International 2019
Завтра, 17 августа, в рамках The International 2019 пройдут ещё 20 матчей группового этапа. В этот раз команды подгруппы А проведут три тура, в это же время во второй группе пройдут лишь две линейки best-of-2 игр.
Первые матчи стартуют в 4:00, последняя серия дня ориентировочно стартует в 14:00. Представители СНГ Natus Vincere и Virtus.pro проведут по два матча.
Расписание матчей третьего дня группового этапа The International 2019
Групповой этап The International 2019 проходит с 15 по 18 августа в Шанхае. Топ-4 каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, места с пятого по восьмое – в нижнюю. Худшая команда подгруппы покинет турнир.
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