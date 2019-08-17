Team Empire вышла в финал Six Major Raleigh 2019

Российская команда Team Empire выиграла четвертьфинальный матч Six Major по дисциплине Rainbow Six: Siege. FaZe Clan из Бразилии уступила «имперцам» – 1:2 (5:7, 7:1, 4:7) — и вылетела с турнира.

Сегодня в столице Северной Каролины состоятся полуфинальные матчи. В обеих встречах за выход в финал будет сражаться команда из России: начиная с 19:30 forZe сыграет с европейской пятёркой G2 Esports, а чуть позже Team Empire сразится с другой командой из Европы Team Secret.

Six Major Raleigh 2019 – второй по важности турнир в сезоне Rainbow Six: Siege. 16 команд разыграют титул чемпиона и призовой фонд в размере $ 0,5 млн.