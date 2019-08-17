Natus Vincere проиграла Fnatic на The International 2019

NAVI потерпела первое поражение в рамках группового этапа The International 2019. Представители Азии Fnatic одержали победу в обоих сетах и завершили серию с общим счётом 2:0, набрав пять очков. У Natus Vincere по итогам тура остаётся семь и промежуточное второе место.

Сейчас СНГ-коллектив имеет статистику 7-5, на групповом этапе NAVI остаётся сыграть два матча. Сегодня наиная с 11:30 мск жёлто-чёрные проведут серию против RNG, а уже завтра выступления в группах завершит противостояние с Vici Gaming.

Матчи группового этапа The International 2019 проходят с 15 по 18 августа. 18 команд были разделены на две группы, в каждой из которой будет разыграно четыре путёвки в верхнюю сетку плей-офф и ещё четыре – в нижнюю.