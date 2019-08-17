Группа B на The International 2019 – результаты третьего дня

В Шанхае завершились матчи седьмого тура группы B The International 2019. Оставшиеся игры команды проведут завтра – по четыре серии начнутся в 4:00 и 9:00 по московскому времени.

По итогам трех дней лидером группы остается действующий чемпион The International — европейская команда OG. В семи матчах команда уступила лишь на одной карте и обеспечила себе место в верхней сетке плей-офф. Далее идут Vici Gaming со статистикой 8-4.

Обе команды из СНГ сегодня потеряли очки, однако шансы на топ-4 остаются и у NAVI, и у Virtus.pro. «Рожденным побеждать» осталось провести последнюю серию против Vici Gaming, VP завтра сыграют с Evil Geniuses и Fnatic. В случае равенства очков будут проведены переигровки.

Положение команд группы B The International 2019 после третьего игрового дня

В групповой стадии чемпионата мира по Dota 2 The International 2019 участники разделены на две подгруппы по девять команд. Четыре первых места из каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, следующие четыре – в нижнюю. Последняя команда каждой группы выбывает из турнира.