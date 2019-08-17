NAVI проиграла два матча подряд на The International
Команда Natus Vincere не смогла заработать ни одного очка в третий игровой день The International 2019 и существенно снизила шансы на выход в верхнюю сетку плей-офф. После поражения от Fnatic «рожденные побеждать» пока удерживают третью позицию в группе B, однако сыграли больше игр, чем основные конкуренты.
В последний игровой день команда проведет лишь один матч Vici Gaming. Шансы на место в топ-4 также имеют Evil Geniuses, Fnatic, Infamous, RNG и Virtus.pro. NAVI сыграет с VG 18 августа в 4:00 по московскому времени.
Места в верхней сетке плей-офф The International 2019 получат четыре лучшие команды каждой группы. Пятые-восьмые места отправятся в нижнюю сетку, последняя команда покидает турнир.
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