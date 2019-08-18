Расписание последнего дня группового этапа The International 2019
Сегодня, 18 августа, в рамках The International 2019 пройдут последние 12 матчей группового этапа. В этот раз команды подгруппы А проведут четыре матча, а команды группы B проведут восемь матчей. Все встречи пройдут в формате best-of-2.
Первые матчи стартуют в 4:00, последняя серия дня ориентировочно стартует в 9:00. Natus Vincere проведут один матч против Vici Gaming, а Virtus.pro встретятся с Evil Geniuses и Fnatic. При равенстве очков будут проведены переигровки.
Расписание последнего дня группового этапа The International 2019
Групповой этап The International 2019 проходит с 15 по 18 августа в Шанхае. Топ-4 каждой группы попадут в верхнюю сетку плей-офф, места с пятого по восьмое – в нижнюю. Худшая команда подгруппы покинет турнир.
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