Степан Шульга станет ведущим пост-шоу на The International 2019

Киберспортивный ведущий Степан Шульга в своем телеграм-канале рассказал, какую роль будет выполнять в освещении The International 2019 по Dota 2. В дни плей-офф он станет ведущим нового русскоязычного шоу, которое будет выходить в эфир после завершения всех матчей.
Степан рассказал, что программа «Поздняя катка» будет идти в прямом эфире в одном из баров Шанхая. Шоу будет освещать главные события игрового дня, гостями станут игроки, менеджеры, комментаторы и аналитики. Кроме того, зрители The International 2019 получат возможность воочию наблюдать за шоу в качестве гостей. Для этого будет организован трансфер от стадиона.
В прошлом году на The International в эфире появилось англоязычное шоу Late Game. В этот раз подобные программы впервые будут проведены на русском и китайском языках.
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