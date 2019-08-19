Исполнитель Feduk станет специальным гостем турнира BLAST по CS:GO в Москве
Российский певец Фёдор Инсаров, более известный как Feduk, станет специальным гостем киберспортивного турнира BLAST Pro Series Moscow по CS:GO. Его песня «27» станет официальным саундтреком турнира.
BLAST Pro Series Moscow пройдёт в комплексе «ВТБ Арена» с 13 по 14 сентября. Шесть команд разыграют призовой фонд в размере $ 250 тыс.
Участие в турнире примут MiBR, ENCE, Team Vitality, а также Ninjas In Pyjamas. СНГ-регион представит Natus Vincere и победитель стыкового матча forZe – AVANGAR.
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