TNC проиграла Vici Gaming и опустились в нижнюю сетку The International 2019

Филиппинская команда TNC Predator уступила Vici Gaming из Китая со счетом 1:2 в рамках верхней сетки плей-офф The International 2019. Таким образом, в первом полуфинале 22 августа встретятся два коллектива из Китая, и как минимум один представитель Поднебесной пройдет в топ-3 турнира.

TNC Predator свой следующий матч проведет уже завтра. 21 августа в 12:00 азиатская команда сыграет против победителя матча Fnatic – Team Liquid, который проходит в эти минуты.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию The International 2019. На странице доступны статистика и детали матчей, а также самые интересные подробности.