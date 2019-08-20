TNC проиграла Vici Gaming и опустились в нижнюю сетку The International 2019
Филиппинская команда TNC Predator уступила Vici Gaming из Китая со счетом 1:2 в рамках верхней сетки плей-офф The International 2019. Таким образом, в первом полуфинале 22 августа встретятся два коллектива из Китая, и как минимум один представитель Поднебесной пройдет в топ-3 турнира.
TNC Predator свой следующий матч проведет уже завтра. 21 августа в 12:00 азиатская команда сыграет против победителя матча Fnatic – Team Liquid, который проходит в эти минуты.
«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию The International 2019. На странице доступны статистика и детали матчей, а также самые интересные подробности.
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