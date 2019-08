Определился следующий соперник Virtus.pro на The International 2019 по Dota 2

The Alliance стала первой командой, которая вылетела из плей-офф The International 2019. Проиграв китайской Royal Never Give Up после серьёзной ошибки в поздней стадии, коллектив из Швеции покидает турнир, заняв 13-16-е место. Команда заработала $ 504 097.

RNG продолжит турнир матчем с Virtus.pro в нижней сетке. Игра в формате best-of-3 (до двух побед) пройдёт завтра, 21 августа, начало — в 11:00 мск, победитель попадёт в топ-8.

«Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию The International 2019. На странице доступны статистика и детали матчей, а также самые интересные подробности турнира.