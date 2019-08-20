Прямая трансляция The International 2019 на «Чемпионате»
На сайте «Чемпионата» будет проходить трансляция плей-офф The International 2019 – чемпионат мира по киберспортивной дисциплине Dota 2. Эфир будет проходить каждый день в период с 20 по 25 августа, начало трансляции в 5:00 по московскому времени. Более подробно ознакомиться с расписанием можно в нашем материале.
16 команд, среди которых СНГ-коллективы Virtus.pro и Natus Vincere, сражаются за титул и крупнейший призовой фонд в истории киберспорта. Сейчас он составляет более 33,5 миллионов долларов и продолжает расти. Чемпион определится по системе double-elimination.
Трансляция The International 2019 доступна на главной странице сайта, в киберспортивном разделе или на специальной странице турнира.
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