Расписание The International 2019 на 21 августа, второй день плей-офф

Завтра, 21 августа, утром на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае продолжится стадия плей-офф The International 2019. На второй день мейн-ивента запланировано два матча верхней сетки, а также две серии игр на вылет.

Расписание матчей The International на 21 августа, среда:

5:00. Верхняя сетка. OG (Европа) – Newbee (США)

8:00. Верхняя сетка. Team Secret (Европа) – Evil Geniuses (США)

11:00. Нижняя сетка. Virtus.pro (Россия) – Royal Never Give Up (Китай)

14:00. Нижняя сетка. TNC Predator (Филиппины) – Team Liquid (Европа)

Также между матчами пройдёт подведение итогов конкурса короткометражных роликов о Dota 2. Полностью сетка плей-офф выглядит следующим образом:

Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 проходит в эти дни в Шанхае. После сегодняшнего дня на турнире остаётся 12 команд, которые будут бороться за титул чемпиона и главный приз, который в настоящий момент составляет свыше $ 15 млн.