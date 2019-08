Российская Virtus.pro занимает 9-12-е место на The International 2019

Российская команда Virtus.pro проиграла Royal Never Give Up со счётом 0:2 в матче нижней сетки The International 2019 и покинула чемпионат мира по Dota 2. По итогам турнира коллектив занимает 9-12-е место и выиграли $ 674 098. Это была последняя СНГ-команда на The International 2019.

RNG продолжит выступления в нижней сетке 23 августа утром. Сейчас команда уже обеспечила себе место в топ-8. Следующим соперником Royal Never Give Up станет победитель матча Team Liquid – TNC Predator.

Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 проходит в эти дни в Шанхае. После сегодняшнего дня на турнире остаётся 10 команд, которые будут бороться за титул чемпиона и главный приз в размере $ 15 млн.