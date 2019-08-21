Virtus.pro могут изменить состав по Dota 2 после поражения на The International

Игрок российской команды Virtus.pro Владимир No[o]ne Миненко в интервью после поражения от Royal Never Give Up намекнул, что после вылета с The International 2019 состав команды может измениться. Владимир отметил, что будет рад вернуться на чемпионат мира в следующем году, но не уверен, что все пять игроков продолжат играть вместе.
Сегодня, 21 августа, команда уступила RNG 0:2 и покинула турнир, заняв 9-12-е место. Это худший результат Virtus.pro на турнирах The International с 2016 года, когда команда не прошла квалификацию.
Костяк текущего состава Virtus.pro сформировался как раз после того турнира – капитан Алексей Solo Березин, а также Роман RAMZEs Кушнарёв, Владимир No[o]ne Миненко и Павел 9pasha Хвастунов выступали вместе почти три года. Владимир RodjER Никогосян присоединился к коллективу чуть позже.
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