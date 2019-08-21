Расписание The International 2019 на 22 августа, третий день плей-офф

Завтра, 22 августа, на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае продолжится стадия плей-офф The International 2019. В третий день турнира пройдут полуфиналы верхней сетки и два матча на вылет (проигравшие займут 9-12-е места вместе с Virtus.pro и TNC Predator).
Расписание матчей The International на 22 августа, четверг:
- 5:00. Нижняя сетка. Newbee (США) – Infamous (Перу)
- 8:00. Нижняя сетка. Team Secret (Европа) – Mineski (Филиппины)
- 13:00. Верхняя сетка, полуфинал. PSG.LGD (Китай) – Vici Gaming (Китай)
- 16:00. Верхняя сетка, полуфинал. OG (Европа) – Evil Geniuses (США)
Также между матчами пройдёт подведение итогов голосования за персонажа, который получит следующий внутриигровой предмет качества Arcana в Dota 2. Полностью сетка плей-офф выглядит следующим образом:
Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 проходит в эти дни в Шанхае. После сегодняшнего дня на турнире остаётся 10 команд, которые будут бороться за титул чемпиона и главный приз, в настоящий момент составляющий свыше $ 15 млн.
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