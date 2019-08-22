Команда из Перу вошла в топ-8 The International 2019

Единственный представитель Южной Америки команда Infamous в матче за место в восьмёрке сильнейших чемпионата мира по Dota 2 The International выиграла у североамериканской Newbee со счётом 2:1.
Это лучшее достижение не только перуанской, но и всей южноамериканской доты. Ранее командам из этого региона не удавалось подняться выше 13-16-го места. Следующим соперником команды станет победитель матча Team Secret – Mineski, который стартует в эти минуты.
Newbee заканчивает выступление на турнире на 9-12-м месте, благодаря чему заработает $ 675 645.
Первенство мира по Dota 2 The International 2019 проходит в эти дни в Шанхае. После сегодняшнего дня на турнире останется восемь команд, которые будут бороться за титул чемпиона и главный приз в размере $ 15 млн.
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