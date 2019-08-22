«Чемпионат» покажет The International 2019 по Dota 2

На сайте «Чемпионата» будет проходить трансляция плей-офф The International 2019 – чемпионата мира по киберспортивной дисциплине Dota 2. Эфир будет проходить каждый день в период с 20 по 25 августа, начало трансляции — в 5:00 мск. Более подробно ознакомиться с расписанием можно в нашем материале.

18 команд сражаются за титул и крупнейший призовой фонд в истории киберспорта. Сейчас он составляет более $ 33,5 млн и продолжает расти. Чемпион определится по системе double-elimination.

Трансляция The International 2019 доступна на главной странице сайта, в киберспортивном разделе или на специальной странице турнира.