Действующие чемпионы OG вышли в финал The International 2019

Европейская команда OG одержала волевую победу над Evil Geniuses из США со счётом 2:1 и вышла в финал верхней сетки The International 2019 по Dota 2. Коллектив уже обеспечил себе место в топ-3 чемпионата мира и 24 августа сыграет с китайской PSG.LGD в матче за выход в финал.

Evil Geniuses продолжит выступления в матчах на вылет. Завтра, 23 августа, команда из Северной Америки встретится с победителем матча между RNG и Team Liquid.

Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 проходит в эти дни в Шанхае. После сегодняшнего дня на турнире останется восемь команд, которые будут бороться за титул чемпиона и главный приз в размере $ 15 млн.