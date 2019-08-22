Расписание The International 2019 на 22 августа, четвёртый день плей-офф
Завтра, 23 августа, на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае продолжится стадия плей-офф The International 2019. В четвёртый день чемпионата мира будет проведено три матча на вылет в нижней сетке.
Расписание матчей The International на 23 августа, пятница:
- 5:00. Нижняя сетка. Royal Never Give Up (Китай) – Team Liquid (Европа)
- 8:00. Нижняя сетка. Infamous (Перу) – Team Secret (Европа)
- 11:00. Нижняя сетка. Evil Geniuses (США) – Победитель матча RNG/Liquid
После завершения третьей серии запланирован шоу-матч. Участие в нем наряду с другими известными игроками примут капитан NAVI Акбар SoNNeikO Бутаев и керри Virtus.pro Роман RAMZEs Кушнарёв. Полностью сетка плей-офф выглядит так:
Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 проходит в эти дни в Шанхае. После сегодняшнего дня на турнире остаётся 10 команд, которые будут бороться за титул чемпиона и главный приз, в настоящий момент составляющий свыше $ 15 млн.
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