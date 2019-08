Расписание The International 2019 на 24 августа, пятый день плей-офф

Завтра, 23 августа, на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае продолжится стадия плей-офф The International 2019. В пятый день чемпионата мира будет проведено два матча на вылет в нижней сетке и матч за выход в гранд-финал The International.



Расписание матчей The International на субботу, 24 августа:



5:00. Нижняя сетка. Vici Gaming (Китай) – Team Secret (Европа)

8:40. Финал верхней сетки. PSG.LGD (Китай) – OG (Европа)

12:40. Нижняя сетка. Team Liquid (США) – победитель матча Vici Gaming — Team Secret

В субботу нас ожидает повторение прошлогоднего гранд-финала The International — PSG.LGD — OG. По итогам четвёртого игрового дня чемпионат мира покинули Infamous (Перу) и Evil Geniuses (США).

Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 проходит в эти дни в Шанхае. После четвёртого игрового дня в сетке осталось пять команд, которые будут бороться за титул чемпиона и главный приз свыше $ 15 млн.