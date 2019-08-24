OG второй раз подряд сыграет в гранд-финале The International

Европейский коллектив OG обыграл в финале верхней сетки китайский коллектив PSG.LGD со счётом 2:1. По ходу серии европейцы проигрывали со счётом 0:1 и им удалось перевернуть игру. OG второй год подряд будут участвовать в гранд-финале главного турнира года.

В последнем матче дня сыграют две европейские команды — Team Liquid и Team Secret. Победитель этой пары завтра встретится в финале нижней сетки с PSG.LGD и сразится за выход в гранд-финал.

Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 в эти дни принимает стадион «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае. 18 команд разыгрывают рекордный для киберспорта призовой фонд, который составляет около $ 34 млн, победитель получит более $ 15 млн.