OG второй раз подряд сыграет в гранд-финале The International
Европейский коллектив OG обыграл в финале верхней сетки китайский коллектив PSG.LGD со счётом 2:1. По ходу серии европейцы проигрывали со счётом 0:1 и им удалось перевернуть игру. OG второй год подряд будут участвовать в гранд-финале главного турнира года.
В последнем матче дня сыграют две европейские команды — Team Liquid и Team Secret. Победитель этой пары завтра встретится в финале нижней сетки с PSG.LGD и сразится за выход в гранд-финал.
Чемпионат мира по Dota 2 The International 2019 в эти дни принимает стадион «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае. 18 команд разыгрывают рекордный для киберспорта призовой фонд, который составляет около $ 34 млн, победитель получит более $ 15 млн.
- 24 августа 2019
-
11:16
- 23 августа 2019
-
19:29
-
16:24
-
15:41
-
14:29
-
13:15
-
12:31
-
10:55
- 22 августа 2019
-
21:39
-
18:56
-
18:42
-
15:42
-
15:27
-
15:14
-
11:48
-
08:28
- 21 августа 2019
-
17:08
-
16:57
-
14:22
-
14:05
-
07:46
- 20 августа 2019
-
19:49
-
19:16
-
18:58
-
17:38
-
16:25
-
16:06
-
15:01
-
14:56
-
08:10
- 19 августа 2019
-
14:07
-
13:57
- 18 августа 2019
-
12:36
-
12:12
-
10:22
Партнерский контент