Лучшая команда сезона-2018/19 вылетела с The International 2019
Европейская команда Team Secret уступила другому представителю региона — Team Liquid — в матче на вылет с The International. Серия завершилась со счетом 2:0 в пользу «всадников». Теперь Team Liquid в финальный день плей-офф сыграет с PSG.LGD, а в случае победы сразится в гранд-финале с OG.
Лидер мирового рейтинга Dota Pro Circuit — Team Secret — покидает турнир, занимая четвёртое место. Это приносит команде чуть больше двух миллионов долларов.
Завтра пройдет финальный день чемпионата мира по Dota 2. На TI9 в шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» будет сыграно два матча – финал нижней сетки и матч победителя против OG в гранд-финале. Победитель получит более 15 миллионов долларов.
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