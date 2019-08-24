Расписание The International 2019 на 25 августа, финальный день плей-офф

Завтра, 25 августа, на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае пройдут решающие матчи плей-офф The International 2019. В последний день чемпионата мира будет проведено два матча: финал нижней сетки и гранд-финал TI9.



Расписание матчей The International 2019 на воскресенье, 25 августа:

5:00. Финал нижней сетки. PSG.LGD (Китай) – Team Liquid (Европа)

9:00. Гранд-финал. OG (Европа) – PSG/Liquid

Первый матч пройдет до двух выигранных карт, финал – до трёх.