Расписание The International 2019 на 25 августа, финальный день плей-офф
Завтра, 25 августа, на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» в Шанхае пройдут решающие матчи плей-офф The International 2019. В последний день чемпионата мира будет проведено два матча: финал нижней сетки и гранд-финал TI9.
Расписание матчей The International 2019 на воскресенье, 25 августа:
- 5:00. Финал нижней сетки. PSG.LGD (Китай) – Team Liquid (Европа)
- 9:00. Гранд-финал. OG (Европа) – PSG/Liquid
Первый матч пройдет до двух выигранных карт, финал – до трёх.
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