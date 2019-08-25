PSG.LGD занимает третье место на The International и покидает домашний турнир
Европейский коллектив Team Liquid со счётом 2:1 обыграл в финале нижней сетки хозяев турнира — PSG.LGD.
Напомним, вчера, 24 августа, PSG.LGD покинула верхнюю сетку, уступив с таким же счётом другому европейскому коллективу — OG.
Сейчас проходит финальный день чемпионата мира по Dota 2. На TI9 в шанхайском комплексе «Мерседес-Бенц Арена» будет сыгран ещё один матч – гранд-финал OG против Team Liquid. Победитель получит более $ 15 млн долларов.
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