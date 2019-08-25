IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019

Победа OG на The International 2019 не так всколыхнула киберсообщество, как пост разработчика Dota 2 Абдула IceFrog Измаила.



IceFrog не проявлял активности в Сети довольно долго и решил репостнуть старую запись о победе OG сегодня, 26 августа.

Европейский коллектив OG со счётом 3:1 обыграл в гранд-финале The International 2019 другого представителя Европы — Team Liquid. Благодаря этому команда OG стала чемпионом мира по Dota 2 и первым двукратным победителем The International.

Помимо титула чемпиона мира коллективу OG досталось 45% общего призового фонда – это сумма в размере $ 15 603 132. Это рекордный выигрыш в истории киберспорта. Team Liquid за второе место заработала чуть больше $ 4 млн.