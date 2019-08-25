«Никто не делал этого в истории Dota!» — видео OG в честь своей победы

По случаю победы на The International 2019 команда OG опубликовали специальное видео.



«Спина к спине! Мы чемпионы The Internationals 2019 и двукратные победители Aegis! Никто никогда не делал этого в истории Dota!» — подписали ролик парни из OG!

Видео доступно на странице OG в «Твиттере».

В гранд-финале The International 2019 OG победила Team Liquid со счетом 3:1. Команда стала первым двукратным чемпионом The International, а также выиграла два турнира подряд. Все участники состава вошли в топ-5 по количеству заработанных призовых.



Помимо титула чемпиона мира коллективу OG досталось 45% общего призового фонда – это сумма в размере $ 15 603 132. Это рекордный выигрыш в истории киберспорта. Team Liquid за второе место заработала чуть больше $ 4 млн.