The International 2019: итоги главного турнира по Dota 2

25 августа завершился главный турнир по Dota 2 The International 2019. Победителем соревнований стала команда OG. Действующие чемпионы в верхней сетке сначала победили коллектив Newbee – 2:0. Затем переиграли команду Evil Geniuses – 2:1, а в споре за выход в финал сломили сопротивление PSG.LGD – 2:1.



Их будущие соперники по финалу – Team Liquid пробивались из нижней части сетки. В первом матче он сыграли с Fnatic. Их Liquid обыграли – 1:0. Далее последовали победы над TNC, RNG, Evil Geniuses и Secret. Все со счётом 2:0.



В лаки-матче Team Liquid обыграли PSG.LGD – 2:1.



В гранд-финале The International 2019 OG победила Team Liquid со счетом 3:1. Команда стала первым двукратным чемпионом The International, а также выиграла два турнира подряд. Все участники состава вошли в топ-5 по количеству заработанных призовых.