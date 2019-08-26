Игрок OG и двукратный чемпион The International n0tail обратился к IceFrog

Легендарный игрок и капитан команды OG, которая выиграла International второй раз подряд, Йохан n0tail Сундштайн обратился к таинственному разработчику Dota 2 IceFrog в своём «твиттере».

«Сколько я ещё должен выиграть, чтобы поговорить с тобой о Dota?», — написал n0tail в своём «твиттере».

В финальном матче OG обыграла европейский коллектив Team Liquid со счётом 3:1 и завоевала звание двукратных чемпионов The International. Свой первый титул команда взяла в 2018 году, обыграв в финале китайскую команду PSG.LGD 3:2. В этом году китайская команда остановилась на третьем месте уступив в финале нижней сетки Team Liquid 2:1.

Помимо титула чемпиона мира OG зарабатывают 45% общего призового фонда – это сумма в размере $ 15 603 132. Это рекордный выигрыш в истории киберспорта. Team Liquid за второе место заработала чуть более $ 4 млн.

