Игрок OG и двукратный чемпион The International n0tail обратился к IceFrog

Легендарный игрок и капитан команды OG, которая выиграла International второй раз подряд, Йохан n0tail Сундштайн обратился к таинственному разработчику Dota 2 IceFrog в своём «твиттере».
«Сколько я ещё должен выиграть, чтобы поговорить с тобой о Dota?», — написал n0tail в своём «твиттере».
В финальном матче OG обыграла европейский коллектив Team Liquid со счётом 3:1 и завоевала звание двукратных чемпионов The International. Свой первый титул команда взяла в 2018 году, обыграв в финале китайскую команду PSG.LGD 3:2. В этом году китайская команда остановилась на третьем месте уступив в финале нижней сетки Team Liquid 2:1.
Помимо титула чемпиона мира OG зарабатывают 45% общего призового фонда – это сумма в размере $ 15 603 132. Это рекордный выигрыш в истории киберспорта. Team Liquid за второе место заработала чуть более $ 4 млн.
- 26 августа 2019
-
13:33
-
00:33
- 25 августа 2019
-
23:40
-
23:35
-
23:08
-
15:37
-
11:11
-
10:17
-
10:07
- 24 августа 2019
-
17:45
-
14:30
-
13:43
-
13:23
-
12:33
-
11:16
- 23 августа 2019
-
19:29
-
16:24
-
15:41
-
14:29
-
13:15
-
12:31
-
10:55
- 22 августа 2019
-
21:39
-
18:56
-
18:42
-
15:42
-
15:27
-
15:14
-
11:48
-
08:28
- 21 августа 2019
-
17:08
-
16:57
-
14:22
-
14:05
-
07:46