Капитан Vici Gaming объявил о завершении карьеры после The International

Капитан Vici Gaming Пань Fade Юй покинул состав команды по Dota 2 и объявил о завершении игровой карьеры.

«Я завершаю карьеру и не хочу быть в центре драмы. В последние годы моя карьера складывалась не лучшим образом. Я допустил много ошибок, но было и немало счастливых моментов. Думаю, я всех разочаровывал слишком много раз. Пора всё это закончить, стать обычным человеком и просто наслаждаться игрой», — сообщил Fade в Weibo.

Он присоединился к Vici Gaming в сентябре 2018 года. С этой командой он выиграл DreamLeague Season 11 и EPICENTER Major, а также занял 5-6-е место на The International 2019.