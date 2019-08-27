CS:GO близка к рекорду по среднему количеству игроков за месяц
Согласно данным портала Steam Charts, Сounter-Strike: Global Offensive близка к тому, чтобы установить рекорд по среднему количеству игроков за месяц.
За последние 30 дней среднее количество игроков достигло 410 тысяч человек и продолжает расти. Прошлый раз пиковое значение было зафиксировано в феврале 2017 года. Тогда игру в среднем запускали 402 385 человек.
В настоящее время в Берлине (Германия) проходит StarLadder Berlin Major 2019. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн. С 28 августа по 1 сентября будет проводиться The New Legends Stage, после которого 5-8 сентября будет разыгран финальный раунд The New Champions Stage, в котором и станет известно имя нового чемпиона по Сounter-Strike: Global Offensive.
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