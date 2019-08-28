В World of Warcraft Classic заработал третий русскоязычный сервер для PvP
Blizzard Entertainment открыла третий PvP-сервер для World of Warcraft Classic под названием «Рок-Делар».
Релиз World of Warcraft Classic состоялся в ночь на 27 августа. Однако игроки культовой MMORPG столкнулись с огромными очередями, когда серверы начали работу.
«Ввиду чрезвычайно массивного притока игроков мы открыли новый русскоязычный игровой мир WoW Classic в данном регионе: Рок-Делар (PvP).
Мы рекомендуем игрокам рассмотреть возможность создания персонажей в нём, так как во время игры в мирах, заполненных полностью, можно столкнуться с возросшим временем ожидания в очереди», — сообщается на официальном форуме Blizzard.
World of Warcraft Classic – перезапуск оригинальной версии многопользовательской ролевой игры.
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