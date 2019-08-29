PSG.LGD пропустит первый мэйджор сезона

Команда PSG.LGD по Dota 2 не выступит на первом мэйджоре сезона — Dota Pro Circuit, сообщает в «твиттере» LGD Gaming. Также стало известно, что команду покинул тренер Яо QQQ И, сотрудничавший с PSG.LGD с июля 2017 года.

Сюй FY Линьсэнь пропустит три месяца из-за операции на глазах. Об изменениях в составе команды и имя нового наставника руководство не сообщило.

На The International 2019 в Шанхае (Китай) команда PSG.LGD заняла третье место. Европейский коллектив Team Liquid обыграл PSG.LGD в финале нижней сетки со счётом 2:1

За выступление The International китайская команда получила более $3 млн.