PSG.LGD пропустит первый мэйджор сезона
Команда PSG.LGD по Dota 2 не выступит на первом мэйджоре сезона — Dota Pro Circuit, сообщает в «твиттере» LGD Gaming. Также стало известно, что команду покинул тренер Яо QQQ И, сотрудничавший с PSG.LGD с июля 2017 года.
Сюй FY Линьсэнь пропустит три месяца из-за операции на глазах. Об изменениях в составе команды и имя нового наставника руководство не сообщило.
На The International 2019 в Шанхае (Китай) команда PSG.LGD заняла третье место. Европейский коллектив Team Liquid обыграл PSG.LGD в финале нижней сетки со счётом 2:1
За выступление The International китайская команда получила более $3 млн.
PSG.LGD занимает третье место на The International и покидает домашний турнир
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